Перший матч розсудять італійці, другий – довірили німецькій бригаді.

СК Дніпро-1 у кваліфікації до групового раунду Ліги чемпіонів зіграє проти грецького Панатінаїкоса. Перший матч Перший поєдинок з греками відбудеться 25 липня, а матч-відповідь – 1 серпня.

Суперник СК Дніпро-1 підсилився екс-хавбеком збірної Нідерландів, який виступав на Росії

УЄФА офіційно оголосив імена арбітрів на двоматчеве протистояння. Так перший матч протистояння між командами розсудить італійський арбітр Даніеле Кіффі. На лініях йому допомагатимуть Альберто Тегоні та Валеріо Колароссі. Четвертим суддею буде Ерманно Фелічіані.

Головним рефері другої зустрічі стане німець Бастіан Данкерт. Асистентами арбітра виступлять Домінік Шааль та Маркель Юнгер. Четвертий суддя – Даніель Шлагер.

Переможець вийде до третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Команда, яка програє, потрапить до третього відбіркового раунду Ліги Європи.