Контрольные матчи

СК Днепр-1 – Кривбасс – 2:2

Голы: Третьяков, 19, Довбик, 30 – Дебелко, 41, Горбунов, 90 (аг.)

СК Днепр-1 – Панатинаикос: дебютные матчи днепрян в Лиге чемпионов доверили арбитрам из топ-чемпионатов

СК Днепр-1 в последнем спарринге на летних сборах разошелся миром с Кривбассом. Третьяков еще до середины тайма вывел свою новую команду вперед, реализовав выход один на один. Впоследствии Довбик удвоил преимущество, обеспечив команде необходимый запас прочности.

Однако, уйти на перерыв с преимуществом в два мяча подопечным Александра Кучера на удалось: Волынец, который дебютировал в рамке днепрян, ошибся во время передачи в собственной штрафной – 2:1.

Хобленко и Хомченовский во втором тайме могли сравнивать, но первый пробил над перекладиной, а с ударом второго справился Кинарейкин, заменивший кипера сборной Украины. Все шло к победе "спортклубовцев", пока на последней минуте Горбунов не срезал мяч в собственные ворота после навеса с левого фланга.

Как следствие, первая ничья СК Днепр-1 при четырех убедительных победах. Впереди – дуэль с Панатинаикосом в рамках квалификации в групповой раунд Лиги чемпионов. Первый матч состоится уже во вторник, 25 июля.

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