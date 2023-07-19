Ліга чемпіонів 2023/24. Перший раунд кваліфікації, матчі-відповіді

Струга (Північна Македонія) – Жальгіріс (Литва) – 1:2 (перший матч – 0:0)

Голи: Ібраїмі, 76 (пен.) – Кендиш, 78, Радіч, 84 (аг)

Маккабі Хайфа (Ізраїль) – Хамрун Спартанс (Мальта) – 2:1 (4:0)

Голи: Шуранов, 69, П'єрро, 84 – Мбонг, 32

Флора (Естонія) – Ракув (Польща) – 0:3 (0:1)

Голи: Зволінскі, 47, 59, Папаніколау, 85

Шериф (Молдова) – Фарул (Румунія) – 3:0 у додатковий час (0:1)

Голи: Талаль, 45+1, Нгом, 99, Адемо, 105+1

БАТЕ (Білорусь) – Партизані (Албанія) – 2:0 (1:1)

Голи: Малькевич, 71, Шестюк, 90+12

Зріньскі (Боснія і Герцеговина) – Урарту (Вірменія) – 2:3, 4:3 в серії пенальті (1:0)

Голи: Більбія, 27, Кіш, 94 – Григорян, 74, Озбіліз, 90+1 (пен.), Максименко, 105+3

Нью Сейнтс (Уельс) – Гекен (Швеція) – 0:2 (1:3)

Голи: І. Садік, 19, Сонко, 90+1

Брейдаблік (Ісландія) – Шемрок Роверс (Ірландія) – 2:1 (1:0)

Голи: Сванторссон, 16, Гунлаугссон, 58 – Берк, 65 (пен.)

Струга і Жальгіріс не могли забити понад 170 хвилин, допоки арбітр не призначив пенальті. Ібраїмі його реалізував, але це був останній успіх македонців у нинішньому розіграші ЛЧ. Жальгіріс відповів двома голами і пройшов у наступний раунд, де чекає грізний Галатасарай.

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Результат першого матчу не залишав інтриги в парі Маккабі та Хамруна. Мальтійці могли бодай якось помститися за огидну поведінку фанатів суперника у попередній зустрічі, здобувши перемогу на чужому полі. Втім, колишній українець Ерік Шуранов зрівняв рахунок в середині другого тайму. Маккабі вдалася розкішна комбінація з кількох передач у дотик. Під завісу матчу ізраїльтяни взагалі вирвали перемогу.

Владислав Кочергін голом приніс Ракуву перемогу в першому матчі проти Флори, однак другий розпочав у запасі. Партнери не підвели, вирішивши долю протистояння на старті другого тайму – дубль Лукаша Зволінскі. Кочергін отримав 25 хвилин, упродовж яких Ракув забив ще раз. Ефектний обвідний удар виконав Папаніколау. Флора терпіла розгромну поразку, але трибуни не засмучувались, разом співаючи легендарну "Путін х**ло". Чемпіон Польщі на наступній стадії зіграє проти переможця пари Карабах/Лінкольн.

Сусідська зустріч Шерифа і Фарула виявилась дуже щільною. У складі обох команди є екс-динамівці – Максим Коваль (основа) з боку молдован та Тудор Белуце (лава запасних) у румун. Перед відпочинком Шериф відновив рівновагу за сумою двох матчів, а по перерві голів не було. Доводиться грати екстратайм. Екс-команда Вернидуба зберегла значно більше енергії і вирвала путівку за першу 15-хвилинку. Шериф у наступному раунді зіграє проти Маккабі.

На матчі північних горе-сусідів зупинятись не будем, а от у основі Урарту вийшли відразу двоє українців. Команда Івана Зотька і Євгена Цимбалюка дозволила Зріньскі закріпити перевагу, проте під завісу 90 хвилин все відіграла. Рятівний пенальті в активі екс-форварда Аякса Араза Озбіліза. Тут також не минулося без екстратаймів. Упродовж першого суперники обмінялися голами, тому справа дійшла до серії пенальті. Гравець Зріньскі схибив першим, але потім пішли два поспіль провали Урарту. 4:3 – Зотько і Цимбалюк покидають турнір.

Шведський Гекен підтвердив свою перевагу над Нью Сейнтс. Валлійці замість натяку на камбек програли ще раз та вилетіли. Шемрок Роверс аналогічним чином постраждав від Брейдабліка. В наступному раунді вималювалась сімейна дуель. Головний тренер Брейдабліка Оскар Торвальдссон зіграє проти Копенгагена, за який виступає рідний син – Оррі Оскарссон.

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