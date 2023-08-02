Олександр Кучер тривалий час не зможе розраховувати на свого воротаря після жахливого зіткнення у матчі з Панатінаїкосом.

Голкіпер СК Дніпро-1 Євген Волинець вибув на декілька тижнів, повідомляє офіційний сайт дніпрян.

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Зазначається, що більш точний термін відновлення буде визначений у процесі реабілітації. У Євгена було діагностовано струс мозку, окрім цього у гравця достатньо глибокий поріз на шиї.

Нагадаємо, Волинець зазнав моторошної травми після зіткнення з гравцем Панатінаїкоса у вчорашньому матчі Ліги чемпіонів та був одразу направлений до лікарні в Афінах. Після обстеження та надання допомоги він повернувся до розташування команди.

"Почуваюся вже трохи краще і сподіваюсь незабаром повернутися до ладу. Вчора, поки був у лікарні, передивився той епізод, та разом з лікарем стежили за розвитком подій у матчі. Хлопці молодці, добре грали. Хочу їм подякувати за підтримку, зараз це дуже важливо для мене", – цитує Волинця прес-служба СК Дніпро-1.

Нагадаємо, дніпряни за підсумками двох матчів вилетіли з Ліги чемпіонів і продовжать боротьбу у Лізі Європи. Суперником Кучера і Ко у другому за силою євротурнірі стане празька Славія.

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