Панатінаїкос зіграв з СК Дніпро-1 у матчі-відповіді 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Рахунок і звіт читайте на "Футбол 24".

Вояж у Грецію важко дався СК Дніпру-1. Після вчорашнього передматчевого тренування автобус, який мав відвезти гравців до готелю, запізнився на півгодини, а потім стільки ж кружляв по Афінах – хоча треба було проїхати всього 2 км. Звечора ж у команді сталося масове отруєння – 15 представників української делегації злягли, причому серед них було 8 футболістів. Такі прийоми у спорті є типовими для греків.

ТаТоТаке повідомляв, що до обіду відновились шість футболістів, а в групі ризику серед гравців основи був лишень Сарапій. Тим не менш, Едуард вийшов в основі, та і загалом ніхто з лідерів не випав.

Іншою неприємною несподіванкою став газон, який греки від душі залили водою. На полі стояли калюжі, в яких м'яч то гальмував, то чинив дивні відскоки. Варто відзначити і грецьких фанів – вони не тільки галасливо вболівали, а й спрямовували проти дніпровців лазерні указки.

Можливо, саме тому старт матчу-відповіді виявився настільки важким для СК Дніпра-1. Панатінаїкос виконав 4 кутових за 8 хвилин, після чого сталося кілька кросів і удар Вільєни з дистанції (в руки Волинцю). Зрештою, на 15-й хвилині господарі відкрили рахунок.

Гол виявився курйозним. Центрбек Єдвай виніс м'яч від штрафного до штрафного, однак Волинець загальмував на виході – м'яч же несподівано перескочив через голкіпера. Шпорар підхопив сферу й перекинув Євгена. 1:0. За сумою двох матчів Панатінаїкос вів з рахунком 4:1.

Здавалося, що це кінець, однак СК Дніпро-1 відігрався вже на 24-й хвилині. І як! Довбик отримав скидку в глибині й виконав ефектний прохід на правий край штрафного. На своєму шляху Артем обіграв двох захисників, після чого пробив з гострого кута – м'яч пролетів поміж ніг Бріньйолі. 1:1!

Надалі гра була відносно рівною. Панатінаїкос не чинив особливого тиску, але до перерви міг забивати двічі. Так, на 33-й хвилині невдалий винос від Адамюка завершився контратакою з розрізним пасом від Бернарда – Паласіос вийшов сам на сам, але Волинець випередив його.

На жаль, хавбек коліном заїхав у голову Євгену. Голкіпер дніпровців змушений був покинути поле – його довелося вивозити на електрокарі й одразу ж відправляти до лікарні. Замість Волинця вийшов 18-річний Кінарєйкін.

На 41-й хвилині Бернард виводив віч-на-віч Шпорара, але Кінарєйкін врятував СК Дніпро-1. Також греки провели кілька цікавих обіграшів з дальніми ударами, але загалом Панатінаїкос не виглядав загрозливо. Господарі непогано працювали у середньому блоці, однак в атаці команда організувала два з половиною моменти – усі після грубих помилок дніпровців, а не після фантастичних комбінацій.

У підопічних Олександра Кучера теж не все було в порядку. Білд-ап не працював, всі довгі передачі від захисників йшли в молоко. При стартових розіграшах Бабенко опускався до центрбеків, формуючи 3-в-2 у першій фазі, а Піхальонок з Довбиком послідовно відтягувались у глибину – Бабенко ж намагався віддавати розрізні передачі крізь середній блок греків.

Виходило так собі. Зате непогано давалися пресинг і просування через фланги. Варто відзначити певну асиметрію у діях фулбеків – Каплієнко підіймався високо й давав ширину ліворуч (Рубчинський намагався підтримувати його), в той час як Пасіча можна було побачити перед штрафним. Бланко ж починав просування з позиції лівого захисника.

Не все працювало ідеально, але поступово СК Дніпро-1 перехоплював контроль над ходом гри. Зрештою, команда почала створювати топ-моменти. Так, на 32-й хвилині Пасіч відкрився перед карним майданчиком під довгий пас Мірошніченка, після чого виконав скидку п'яткою Довбику – Артем же скинув під удар Рубчинському в ближній кут. Бріньйолі потягнув.

На 40-й же Бланко прорвався лівим флангом і віддав передачу Довбику на лінію штрафного. Артем переграв двох захисників і вистрілив точно в дальній кут – це був гол! Втім, взяття воріт не зарахували через гру рукою у виконанні Домінго. У компенсований же час Пасіч замикав подачу Піхальонка зі стандарту на правий кут воротарського, але пробив вище.

Відпочивати команди відправились за нічийного рахунку. СК Дніпру-1 треба було забивати двічі. Тим не менш, другий тайм розпочався без замін з боку Олександра Кучера, а Іван Йовічевіч лишень освіжив позицію правого вінгера (Мансіні вийшов замість Паласіоса).

Досить швидко він про це пожалкував. Українська команда одразу з поновленням гри захопила ініціативу й почала створювати моменти. Вже на 46-й хвилині Бріньйолі парирував дальній удар Бабенка, який летів у ліву дев'ятку, а подальший навіс з кутового замкнув Сарапій – вийшло точно в руки голкіперу!

Панатінаїкос огризнувся кількома неприємними контратаками за участі Шпорара, а далі стався гол СК Дніпра-1. Мірошніченко виконав подачу з кутового, а Сарапій знову замкнув – цього разу Бріньйолі не виручив. 1:2! Нашій команді залишилось забити всього один гол, аби перевести гру в овертайми.

Підопічні Олександра Кучера продовжували домінування на м'ячі. Греки опустилися нижче й дали більше свободи в центрі, однак із загостренням справи у "спортклубівців" справи не йшли. До 70-ї хвилини можна пригадати тільки слалом Довбика – Артем з правого флангу змістився до кута штрафного, де отримав по ногах. Арбітр проігнорував епізод, а пенальті там точно не було.

На 70-й хвилині тренерський штаб дніпровців провів потрійну заміну, однак одразу після цього сталася катастрофа. Греки заробили аут, після вкидання з якого Коцірас скинув м'яч у карний майданчик на Джурічіча – Філіпп же легко обійшов свіжого Сватка й прострілив на лінію воротарського. Шпорар без спротиву вколотив м'яч у сітку. 2:2!

СК Дніпру-1 все одно треба було забивати двічі, але на 75-й хвилині всі надії були остаточно зруйновані. У доволі банальному епізоді свіжий Танчик зачепив ахіл суперника, а суддя показав пряму червону. "Жовто-чорні" залишились у меншості.

За такого розкладу Панатінаїкос спокійно дограв матч, навіть змарнувавши нагоду для третього взяття воріт – Хуанкар з лівого краю штрафного трішечки не влучив у ближній кут. Зрештою, фінальний свисток зафіксував бойову нічию й сумарний рахунок 5:3 на користь афінян. СК Дніпро-1 завершує свій дебютний виступ у Лізі чемпіонів.