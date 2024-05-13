Аякс сподівається, що найближчим часом з'явиться ясність щодо нового головного тренера. Франческо Фаріолі – кандидат №1, інформує Voetbal International. Хоча переговори ще не вступили у фінальну фазу, у босів амстердамського клубу є впевненість у їхньому успішному результаті.

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Повідомляється, що наразі сторони ведуть переговори й обговорюють умови, зокрема склад технічного персоналу. Зокрема керівництво Аякса хоче, щоб помічником Фаріолі став колишній захисник "червоно-білих" Крістіан Ківу, який наразі очолює молодіжну команду Інтера.

Нагадаємо, що кандидатуру Франческо Фаріолі перед стартом сезону 2023/24 розглядав Шахтар. Однак зрештою "гірники" вирішили зупинитися на кандидатурі Патріка ван Леувена.

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