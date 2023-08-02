Волинця після поєдинку з Панатінаїкосом привезли до лікарні, де воротар остаточно прийшов до тями та пройшов специфічне обстеження, повідомляє ТаТоТаке.

Черговий гол Довбика та бойова нічия дніпрян у відеоогляді матчу Панатінаїкос – СК Дніпро-1 – 2:2

Зазначається, що в Євгена струс мозку 3-го ступеня. Це означає, що воротарю необхідно 2-3 тижні та максимальний спокій для повноцінного відновлення. Сам Волинець подякував у своєму Instagram всім, хто підтримав його: "Дякую всім за слова підтримки! Все ок".

Нагадаємо, воротаря СК Дніпро-1 замінили на 36 хвилині після моторошного зіткнення з нападником Панатінаїкоса. Гра завершилась нічиєю 2:2, але в наступний раунд кваліфікації Ліги чемпіонів далі пройшли греки.

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