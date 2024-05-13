Завершальний матч 28-го туру УПЛ 2023/24 між Зорею і Вересом завершився без переможця (1:1). Звіт читайте на "Футбол 24".

Зоря майже вирішила питання щодо збереження прописку в УПЛ, однак суто математично шанси на виліт зберігались. Від зони плей-офф луганців відділяли п'ять очок, а перед четвіркою аутсайдерів розташувались ще три команди. Верес же ризикував значно більше – рівняни розташувались у одному заліковому балі від зони прямого вильоту.

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Олег Шандрук вирішив не змінювати склад, який тиждень тому прибив Минай, однак додалося імен у запасі – до заявку повернулись Янаков і Мрвальєвіч. Юрій Коваль же спробував здивувати свого візаві, переставивши Герреро на позицію лівого вінгера, а на вістря атаки випустивши габаритного Ндура. Останній зміщувався нижче й намагався виконувати скидки.

Повторити успіх тижневої давнини у першому таймі Вересу не вдалося. "Народний" клуб не завдав жодного удару в площину, та і в принципі створив тільки один напівмомент. Після подачі зі стандарту Вовченко скинув м'яч вздовж лінії воротарського – Гайдучик летів на замикання, але Джордан в останню мить вибив сферу.

На ту мить рівняни вже горіли в рахунку. На 9-й хвилині Ндур відкрився між лініями під пас Мишньова й одразу ж скинув Яцику під вривання. Скидка виявилась поганою – втім, завдяки рикошету Олександр підхопив м'яч, поставив корпус і пробив у дальній нижній. 0:1! Це його другий гол у сезоні УПЛ, причому перший Яцик теж забив Вересу.

Окрім цього епізоду, пригадується два переведення за спину Гакману на Герреро. Панамець зміщувався в центр і пробивав з лінії штрафного, пробивши повз ліву й праву стійку. Крім того, на 32-й хвилині Ндур замикав навіс з правого флангу – над поперечкою!

Зоря могла подвоїти свою перевагу одразу по перерві. На 48-й хвилині Герреро з лівого кута карного майданчика крутив у праву дев'ять, однак м'яч впав на сітку із зовнішнього боку. На 56-й же Антюх отримав проникний пас від Едуардо й пробив з правого краю карного майданчика – Ющищин врятував Верес! Ще за хвилину Герреро стріляв з лівого краю, однак Ющишин виручив і тут.

Зрештою, луганці забили, але був нюанс. На 60-й хвилині Дахновський підхопив м'яч на фланзі після падіння й виконав навіс на дальню стійку. Туди вривався Шастал, який замінив Шарая – Вантух же у спробі завадити замиканню зрізав сферу у власні ворота. 1:1! Автогол.

Протягом кількох наступних хвилин рівняни володіли ініціативою й навіть мали непоганий дальній удар. Втім, досить швидко гра вирівнялась, а на 70-х хвилинах Зоря ще й створила низку топ-моментів. На 71-й Герреро стріляв з лінії карного майданчика, а на 78-й він же увірвався на правий край і пробив звідти – Ющишин парирував в обох випадках. Між цими епізодами розташувався лонгшот Горбача над поперечкою.

Нічого подібного в активі рівнян не було, але й луганці не змогли вирвати перемогу. Фінальний свисток зафіксував результативну нічию – втім, вона повністю влаштовує Зорю. Підопічні Юрія Коваля відірвались від зони перехідних матчів на шість очок, а із четвірки аутсайдерів їх може наздогнати тільки Оболонь.

От тільки "пивовари" мають гіршу статистику особистих зустрічей із луганцями. Це означає, що Зоря офіційно зберегла прописку в УПЛ на наступний сезон. Верес же залишається у двох залікових балах від зони вильоту – і в п'яти від рятівної дванадцятої позиції.

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