Александр Кучер длительное время не сможет рассчитывать на своего вратаря после ужасного столкновения в матче с Панатинаикосом.

Голкипер СК Днепр-1 Евгений Волынец выбыл на несколько недель, сообщает официальный сайт днепрян.

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Отмечается, что более точный срок восстановления будет определен в процессе реабилитации. У Евгения было диагностировано сотрясение мозга, кроме этого у игрока достаточно глубокий порез на шее.

Напомним, Волынец получил жуткую травму после столкновения с игроком Панатинаикоса во вчерашнем матче Лиги чемпионов и был сразу направлен в больницу в Афинах. После обследования и оказания помощи он вернулся в расположение команды.

"Чувствую себя уже немного лучше и надеюсь вскоре вернуться в строй. Вчера, пока был в больнице, пересмотрел тот эпизод, и вместе с врачом следили за развитием событий в матче. Ребята молодцы, хорошо играли. Хочу их поблагодарить за поддержку, сейчас это очень важно для меня", – цитирует Волынца пресс-служба СК Днепр-1.

Напомним, днепряне по итогам двух матчей вылетели из Лиги чемпионов и продолжат борьбу в Лиге Европы. Соперником Кучера и Ко во втором по силе евротурнире станет пражская Славия.

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