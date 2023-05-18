СК Дніпро-1 повісив цінник на Довбика після чуток про інтерес Марселя
Комерційний директор дніпрян В'ячеслав Фрідман висловився щодо потенційного трансферу Артема Довбика.
"Реалії нашого чемпіонату показують, що менше ніж за 15 мільйонів ми б його не хотіли віддавати. Мудрика не братиму до уваги, тому що він, можливо, дійсно унікальний та коштує якихось шалених грошей, але того ж Забарного продали вдало.
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Той же Циганков коштував не стільки, за скільки його відпустили, тому що там закінчувався контракт. Динамо, наскільки я знаю, отримає хороший бонус на випадок майбутнього продажу.
Тому, якщо буде 15 мільйонів, то, думаю, є сенс розмовляти. Безумовно, Довбика потрібно відпускати, він заслужив це. Заслужив своїм ставленням до справи, грою. У нас з ним та його агентом є домовленість, що після першої ж хорошої пропозиції, яка влаштовуватиме і нас, і його – ми Артема відпустимо", – сказав Фрідман у коментарі Футбол TIME.
Нагадаємо, напередодні у ЗМІ з'явились чутки про інтерес до форварда збірної України з боку Марселя. Згодом агент футболіста і сам Довбик підтвердили контакти з французьким клубом.
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