Нападник СК Дніпро-1 Артем Довбик потрапив у сферу інтересів Марселя, повідомляє Team Football.

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Провансальці мають на меті влітку підсилити атаку і розглядають кандидатуру форварда збірної України. Зазначається, що клуб вже контактував з агентом Довбика (у тому числі і через Руслана Маліновського) і отримав підтвердження, що Артем не проти потенційного переходу у Лігу 1.

За інформацією джерела, Марсель розглядає два варіанти трансферу: викласти від 11 до 15 мільйонів євро у літнє трансферне вікно, або дочекатись завершення контракту українця (31 грудня 2023 року) і підписати його вільним агентом.

Нагадаємо, у поточному сезоні Довбик провів за СК Дніпро-1 35 матчів у всіх турнірах, в яких забив 28 голів і віддав 8 асистів. Transfermarkt оцінює гравця в 11 млн євро.

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