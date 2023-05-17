Довбик готовий перейти в Марсель – форвард назвав умову, від якої залежить трансфер
Форвард СК Дніпро-1 Артем Довбик прокоментував інформацію щодо інтересу з боку провансальців.
"Чи правда, що на мене претендує Марсель? Так, є діалог, є інтерес. Те саме було і півроку тому, але зараз інтерес став інтенсивнішим, тому все можливо.
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Чи готовий я до переходу в Лігу 1? Чому б ні? Команда йде на третьому місці, бореться за Лігу чемпіонів, тому я тільки за. Головне, щоб всі домовились", – сказав Довбик в ефірі Megogo.
Нагадаємо, у поточному сезоні Артем у 35-ти матчах за СК Дніпро-1 забив 28 голів і віддав 8 асистів. До рекорду Генріха Мхітаряна (25 голів в УПЛ) йому залишилось два забитих м'ячі. Transfermarkt оцінює гравця в 11 млн євро.
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