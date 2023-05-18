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Украина
Премьер-лига
Первая лига
Вторая лига
Кубок Украины
Суперкубок Украины
Сборная Украины
Украина U-21
Чемпионаты
Англия
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Испания
Италия
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Нидерланды
Товарищеские матчи
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Еврокубки
Лига Чемпионов
Лига Европы
Суперкубок УЕФА
Лига Конференций
Лига Чемпионов - Top News
Сборные
ЧМ 2022
Лига наций
Евро-2024(Отбор)