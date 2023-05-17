"Наскільки відповідає дійсності інформація про переговори з Марселем? Насправді новини тут нема – Марсель і раніше цікавився Артемом поряд із багатьма іншими клубами. Був предметний інтерес до Довбика, він залишається.

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Окрім того, жоден з італійських та англійських варіантів, про які говорилося раніше (Торіно, Болонья, Салернітана, Ноттінгем Форест), не закритий. Клуби активно цікавляться справами Довбика, стежать за його виступами та статистикою. Проте треба розуміти специфіку травня – кожен клуб виконує зараз свої турнірні завдання, від яких багато в чому залежатиме бюджет і фінансові можливості на наступний сезон. Тож тут основні події також будуть під час міжсезоння, а зараз просто йде процес вивчення, збору інформації.

Щодо запитів з Туреччини – їх особливо багато, причому, від усіх клубів, які є грандами чемпіонату. Проте можу сказати впевнено – варіант із турецьким чемпіонатом не розглядається. Бажання Довбика – надалі грати в топ-5 західноєвропейських чемпіонатів. До слова, також продовжуються перемовини СК Дніпро-1. Артем не прийняв попередню пропозицію клубу, проте це логічно, що СК Дніпро-1 бажає заручитися підтримкою свого провідного бомбардира. Переговори тривають", – сказав Люндовський у коментарі виданню Український футбол.

Артем не прийняв попередню пропозицію клубу, проте це логічно, що СК Дніпро-1 бажає заручитися підтримкою свого провідного бомбардира. Переговори тривають

Нагадаємо, у поточному сезоні Довбик у 35-ти матчах за СК Дніпро-1 забив 28 голів і віддав 8 асистів. До рекорду Генріха Мхітаряна (25 голів в УПЛ) Артему залишилось два забитих м'ячі. Transfermarkt оцінює гравця в 11 млн євро.

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