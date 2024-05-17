Клопп йде з Ліверпуля в кінці сезону. На прощання тренер сфотографувався зі всім персоналом клубу, щоб висловити вдячність за підтримку.

Новий тренер Ліверпуля відомий – наступник Клоппа підписав контракт і публічно заявив про призначення

Для фото також виставили трофеї, які німець виграв на Мерсисайді: АПЛ-2019/20, Ліга чемпіонів-2018/19, Кубок Англії-2021/22, два Кубка ліги, Суперкубок Англії, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу.

Юрген прийшов у Ліверпуль в 2015-му та перетворив проблемний клуб в постійного претендента на чемпіонство. Його команда роками була однією з найсильніших у Європі.