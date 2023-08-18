Бразильський форвард Маркос Андре найближчий сезон проведе в СК Дніпро-1, повідомляє офіційний сайт українського клубу.

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20-річний нападник перейшов у команду Олександра Кучера на правах оренди з бразильського Ретро – у дніпрян буде право першочергового викупу футболіста. В СК Дніпро-1 він виступатиме під номером 28. фінансові подробиці угоди не розголошуються.

До слова, Маркос Андре на батьківщині грав у командах Кантарейра U-15, Маранао U-17 та Ретро U-20. Минулий сезон він провів у Ред Булл Брагантіно U-20 на правах оренди.

Нагадаємо, напередодні СК Дніпро-1 вилетів з Ліги Європи, розписавши у матчі-відповіді нічию зі Славією (перший поєдинок завершився розгромом 3:0).

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