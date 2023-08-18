Бразильский форвард Маркос Андре ближайший сезон проведет в СК Днепр-1, сообщает официальный сайт украинского клуба.

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20-летний нападающий перешел в команду Александра Кучера на правах аренды из бразильского Ретро – у днепрян будет право первоочередного выкупа футболиста. В СК Днепр-1 он будет выступать под номером 28. Финансовые подробности сделки не разглашаются.

К слову, Маркос Андре на родине играл в командах Кантарейра U-15, Маранао U-17 и Ретро U-20. Прошлый сезон он провел в Ред Булл Брагантино U-20 на правах аренды.

Напомним, накануне СК Днепр-1 вылетел из Лиги Европы, расписав в ответном матче ничью со Славией (первый поединок завершился разгромом 3:0).

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