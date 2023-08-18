"Якщо порівнювати два поєдинки, то видно було, що тепер на полі була команда. Хлопці не поступилися у боротьбі Славії, намагалися грати, прагнули перемогти, але пропущений гол трохи нас зламав. Все ж таки за рахунку 1:0 шанси ще були, і був момент у нас. Звісно, що не хотілося пропускати так швидко, але ми вірили у перемогу.

Виліт СК Дніпро-1 з Ліги Європи у відеоогляді поєдинку зі Славією – 1:1

У нас були довгі переїзди. Звісно, що важко відновлюватися. Коли приїжджаєш за 5 годин до матчу, відновитися не завжди виходить.

Що можу сказати про наступного суперника – Спартак з Трнави? Будемо ще вивчати, дивитися. Першу гру вони програли, а зараз могли як виграти, так і програти Леху.

Плюсом буде те, що відстань між Трнавою і Кошіце не дуже велика. З минулого гостьового єврокубкового матчу ми поверталися 16 годин, нам залишалося тільки поспати перед наступною грою.

Рівень Спартак Трнава? В таких турнірах легких суперників не буває. Усі віддають сили та емоції заради таких матчів. У нас буде нелегке протистояння. Будемо вивчати суперника, але точно знаю, що легко нам не буде", – сказав Кучер на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 за підсумками двох матчів поступився Славії з рахунком 1:4 і продовжить виступи у Лізі конференцій. Суперником Кучера і Ко за вихід у груповий етап третього за силою євротурніру буде словацький Спартак.

СК Дніпро-1 розписав нічию зі Славією й вилетів з Ліги Європи – у кваліфікації Ліги конференцій чекають словаки