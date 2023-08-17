Тренери провели кадрові перестановки

СК Дніпро-1 досить несподівано залишився без одного зі своїх лідерів – центрхава-універсала Бланко. Аргентинець отримав пошкодження, тож його замінив Горбунов. Крім того, в запасі залишився Сваток, який після першого тайму в Празі на полі не з'являвся. На банку присів і Лєднєв.

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Олександр Кучер перевів Кравця на позицію центрбека, в той час як ролі фулбеків виконували Пасіч і Каплієнко. На вістрі атаки знову вийшов Філіппов, під ним розташувався Піхальонок, а вінгерами були Гуцуляк і Рубчинський.

Індржих Трпішовскі не міг розраховувати на центрбека Огбу, дискваліфікованого за фол проти Гуцуляка в першій зустрічі – його місце зайняв Усу. Крім того, замість Лінгра в атакувальній групі вийшов Шевчік. Інших змін у Славії не було.

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Славія у матчі-відповіді різко збавила в інтенсивності, що й не дивно при перевазі в три голи. Чехи вмикали повну потужність у грі без м'яча лишень на окремі короткі відрізки, більше працюючи в середньому блоці. Пресинг проти центрбеків на стадії білд-апу майже не застосовувався.

Можливо, пражани діяли так, пам'ятаючи про тотальну немічність СК Дніпра-1 в просуваннях на Еден Арені. Втім, у Кошіце все було інакше – підопічні Олександра Кучера відчутно додали у якості своїх володінь. Кравець і Сарапій підіймались аж до центрального кола й виконували досить точні діагоналі. Що найбільш важливо, у "спортклубівців" з'явились варіанти для передач.

Цьому допомогла динамічна структура дніпровців. Зокрема, вінгери на початку позиційного наступу відкривались ближче до центру поля, відкриваючи фланги для підйому фулбеків. Давалася взнаки і наявність Піхальонка – він регулярно пропонував себе між лініями. Зрештою, змінився сам дух гри СК Дніпра-1 – гравці не стояли на місці, а намагалися сміливо пройти, обіграти, віддати пас уперед чи сформувати трикутники.

Підопічні Олександра Кучера навіть пресингували Славію на її третині, а при роботі в середньому блоці команді часто вдавалося витискати суперника у фланги. Щоправда, таку картину гри не можна було назвати ідеальною – класу в діях СК Дніпра-1 бракувало. Неточних пасів, позиційних провалів і непорозумінь вистачало.

Так, одну з класних передач Сарапія на останню третину Філіппов просто не відчув, зробивши ривок у протилежний бік – немає зіграності. В цілому, від СК хотілося більш швидкого прийняття рішень, але загалом колектив зробив суттєвий прогрес у своєму футболі. На чужій половині команда провела мінімум половину часу (а не третину, як у Празі).

Наслідком вищезазначених факторів став сухий старт першого тайму. До 20-х хвилин Славія не створила жодного небезпечного епізоду, хоча й СК Дніпро-1 не мав чим похизуватись. Гра була відносно рівною, але потім почала розкриватись.

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Друга половина першого тайму виявилась веселішою. Славія стала працювати агресивніше, вмикаючи високу інтенсивність і караючи привізну оборону СК за помилки. До честі дніпровців, вони вже не страждали після банальних кросів та подач, але три гольових моменти "жовто-чорні" ковтнули.

Так, на 23-й хвилині Шевчік відкрився на лівому куті штрафного під закидушку Зафейріса, скинувши її у дотик на лінію. Звідти потужно пробив Ван Бурен. М'яч летів точно в дев'ятку, однак Кінарейкін врятував СК Дніпро-1!

️‍ Provi ➠ Zafi ➠ ‍ Šéva ➠ Mick pic.twitter.com/gXehTPJvvV — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) August 17, 2023

На 35-й же Ван Бурен забіг за спину Кравцю в контратаці, прийняв розрізний пас і вийшов віч-на-віч з Кінарекіним. Юний голкіпер виручив і тут. Перед перервою ж нідерландець знову вривався у зону на правому краю штрафного й перекинув Кінарейкіна – втім, м'яч перелетів і ворота.

Але СК Дніпро-1 відповідав на кожен небезпечний епізод. Так, на 27-й хвилині класна комбінація на куті штрафного між Горбуновим і Гуцуляком завершилась скидкою Олексія під удар Піхальонку – Сашко бахнув з лінії низом, змусивши Коларжа парирувати. На 44-й же Горбунов сміливо прорвався на лівий край і виконав навіс, який з близької відстані замкнув Сарапій. Точно в руки Коларжу.

Зрештою, у компенсований час СК Дніпро-1 добився свого, відкривши рахунок ефектним лонгшотом Рубчинського в дальній кут. 1:0! У повітрі запахло камбеком...

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Старт другого тайму не відрізнявся від завершення першого. Всього за дві хвилини після відновлення гри Піхальонок міг забивати внаслідок прострілу з лівого флангу та замикання з лету – Коларж парирував, а Ван Бурен вже на 50-й відповів ударом з лету з меж штрафного. М'яч йому подарував Пасіч, але нападник пробив вище воріт.

На жаль, ще через дві хвилини Славія закрила гру. Взнаки далася висока лінія не найбільш надійної оборони. Провод зумів розрізати її передачею на Юречку, а той вийшов на побачення з Кінарейкіном – далі стався удар у дальній кут. Лайнсмен спочатку показав офсайд, але трохи згодом гол зарахували. 1:1.

GÓL GÓÓÓÓL



Tenhle už Vencovi nikdo nevezme! ?#dn1sla pic.twitter.com/Mit40rTfhj — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) August 17, 2023

На цьому матч дійсно завершився. Не можна сказати, що СК Дніпро-1 не старався, але жодного цікавого епізоду на чужій половині після пропущеного гола команда не створила. Вже після появи Ківінди й Білла на 62-й хвилині стало зрозуміло, що Олександр Кучер просто дає пограти своїм підопічним.

Славія теж не наполягала на перемозі, хоча два гольових моменти пражани організували. Із зони перед штрафним небезпечно пробивали Зафейріс і Доудера, причому останній перед своїм ударом ще й переграв Бабенка. Один постріл витягнув Кінарейкін, а інший пройшов повз дальню стійку.

У підсумку, фінальний свисток зафіксував результативну нічию. СК Дніпро-1 після вильоту з кваліфікації ЛЧ покидає і кваліфікацію ЛЄ, але попереду плей-офф кваліфікації Ліги конференцій. Суперником "спортклубівців" стане Спартак Трнава. Словаки пройшли Лех. Матчі відбудуться 24 і 31 серпня.

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