СК Дніпро-1 офіційно викупив вінгера Фламенго
12:18 - Читать на русском
Бразилець Білл відтепер є повноцінним гравцем дніпровського клубу.
СК Дніпро-1 та Фламенго узгодили трансфер 22-річного вінгера, інформує офіційний сайт "спортклубівців".
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Білл підписав з дніпрянами повноцінний контракт на 5 років. Інші деталі переходу невідомі, але у ЗМІ була інформація, що Фламенго вимагає 900 тисяч євро за гравця.
Нагадаємо, бразилець виступав за команду Йовічевіча протягом всього 2021 року на правах оренди. Загалом в активі Білла 18 матчів за СК Дніпро-1, гол та дві результативні передачі.
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