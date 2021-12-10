СК Дніпро-1 та Фламенго продовжують переговори щодо майбутнього вінгера Білла, який виступає у чемпіонаті України на правах оренди.

Дніпряни запропонували 450 тисяч доларів за бразильця, хоча у контракті прописана сума, удвічі більша за цю – 900 тисяч, повідомляє видання Jornal O Dia.

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Зазначимо, що права на Білла належать Фламенго, в який він має повернутись вже у січні 2022 року. Його контракт з бразильським клубом розрахований до літа 2022 року, тож зможе вести переговори з іншими клубами вже взимку.

До слова, у складі СК Дніпро-1 Білл провів 12 матчів у поточному сезоні, у яких він записав до свого активу 2 асисти.

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