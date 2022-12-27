Футболіст, здатний зіграти в обороні та опорній зоні півзахисту перебрався у Полісся, повідомляє офіційний сайт СК Дніпро-1.

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Зазначається, що Батагов приєднався до житомирян на правах оренди, яка розрахована до кінця сезону. На зимові канікули Полісся пішло, перебуваючи в середині турнірної таблиці Першої ліги.

Додамо, що 19-річний хавбек є основним футболістом молодіжної збірної України. Водночас на клубному рівні у нинішньому сезоні Батагов провів лише п'ять матчів (3 в УПЛ та 2 в Кубку України).

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