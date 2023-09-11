Український клуб вже знайшов заміну зірковому тренеру, якого сватають в СК Дніпро-1
12:38 - Читать на русском
Звягель досить швидко підшукав нового тренера, який може замінити Юрія Максимова.
Юрія Максимова на чолі Полісся має змінити на посаді Сергія Шищенка, повідомляє ТаТоТаке.
СК Дніпро-1 призначить головним тренером зіркового фахівця з Другої ліги, – ТаТоТаке
Наразі 47-річний фахівець працює у системі Полісся, зокрема, очолював команду U-19. Максимов же найближчим часом має стати наставником СК Дніпро-1.
Нагадаємо, що Юрій Максимов очолював Оболонь, Кривбас, донецький Металург та Ворсклу. Наразі він очолює Звягель, який виступає у Другій лізі. Підопічні Максимова перебувають на четвертій сходинці в турнірній таблиці з 12 очками.
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