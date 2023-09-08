Бланко перебрався з СК Дніпро-1 до мексиканської Тіхуани, повідомляє FCDNIPRO.com.

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Зазначається, що хавбек перейшов на правах оренди з правом викупу. Transfermarkt оцінює півзахисника у 2 млн євро.

Додамо, що Бланко став гравцем СК Дніпро-1 у серпні минулого року. Загалом, аргентинець відіграв за дніпрян у 31 матчі, в яких відзначився 4 голами та 2 асистами.

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