СК Дніпро-1 відпустив зіркового легіонера до Мексики, – ЗМІ
14:16 - Читать на русском
Півзахисник СК Дніпро-1 Домінго Бланко проведе поточний сезон за океаном.
Бланко перебрався з СК Дніпро-1 до мексиканської Тіхуани, повідомляє FCDNIPRO.com.
Карпати намагались підписати зірку СК Дніпро-1 – ним цікавився іноземний клуб
Зазначається, що хавбек перейшов на правах оренди з правом викупу. Transfermarkt оцінює півзахисника у 2 млн євро.
Додамо, що Бланко став гравцем СК Дніпро-1 у серпні минулого року. Загалом, аргентинець відіграв за дніпрян у 31 матчі, в яких відзначився 4 голами та 2 асистами.
Обпікся на Динамо, вичерпався в СК Дніпро-1: де випливе Євген Красніков?
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter