"В умовах війни дуже важко запрошувати якісних іноземців, багато хороших гравців просто бояться їхати в Україну. Але, однаково, деякі непогані легіонери приїжджають, повернулось багато українців. Той же Шахтар повернув своїх вихованців: Чигринського, Ракицького, які піднімають рівень УПЛ.

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Хто з УПЛ вже готовий піти на підвищення у європейські чемпіонати? Перш за все – це Судаков, про якого дуже багато пишуть. Не знаю, правдиві ці суми чи ні, але Георгій безсумнівно заслуговує піти на підвищення. Він один з найкращих гравців у нашому чемпіонаті. Також у Шахтарі відзначу Сікана. Мені сподобалось, як він діяв в останніх турах УПЛ і Лізі чемпіонів. Данило показав непоганий рівень атакувального футболіста.

У Дніпрі-1 є Гуцуляк і Піхальонок, які мені дуже подобаються. У Динамо непогана молодь, ті ж Бражко, Ванат. Ці гравці сміливо можуть іти в топ-5 чемпіонатів Європи, і вони там не будуть останніми. В українському чемпіонаті зараз вдосталь яскравих футболістів", – цитує Вернидуба Український футбол.

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