СК Дніпро-1 на виїзді розібрався з Колосом (3:1). Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

СК Дніпро-1 приїхав у Ковалівку в статусі лідера УПЛ. Підопічні Олександра Кучера втратили очки лише раз у 10-ти турах. Колос мав 15 балів у активі та посідав 7 місце. При цьому команда Ярослава Вишняка мала рекордну безпрограшну серію в рідних стінах – 8 поєдинків Колос удома не програвав.

Яніс Хамаш, як і очікувалося, у Ковалівку не приїхав. А от Бузанелло, який сумнівався у своїй безпеці, таки прибув з командою і вийшов у стартовому складі.

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Старт поєдинку затримався на дві години через повітряну тривогу на всій території України. Попри це, старт матчу пройшов дуже насичено. Вже на 5-й хвилині СК Дніпро-1 повів у рахунку. Артем Довбик реалізував пенальті, призначений після падіння Рубчинського в боротьбі з Гончаренком. Спірний момент для Віктора Копієвського, але на матчі був VAR. Волинець дотягнувся до м'яча, проте відбити не зміг.

На 9-й хвилині Колос мав розкішний шанс зрівняти. Болбат прокинув м'яч повз Валефа, а Мякушко з гострого кута влучив у стійку порожніх воріт! У цьому ж епізоді Колос претендував на пенальті, але VAR не побачив фолу у момент контакту кіпера СК Дніпро-1 з Болбатом.

Втім, на 30-й хвилині ковалівці таки досягли свого. Гомес зупинив м'яч рукою після прострілу Золотова. Вадим Мілько пробив ідеально – точно в нижній кут. Макс Валеф не дістав.

Рахунок 1:1 тримався заледве 5 хвилин. Артем Довбик оформив дубль, головою влучно пробивши повз Волинця після подачі Піхальонка. Восьмий гол Артема в УПЛ – лідер СК Дніпро-1 наздогнав Віталія Буяльського у бомбардирських перегонах. 1:2 – підсумок першого тайму.

На старті другої половини гри Довбик міг робити хет-трик, проте головою не влучив з лінії воротарського. Був ще один епізод з натяком на 11-метровий – той-таки Довбик влучив у руку Мякушку. Копієвський і VAR пенальті не побачили. Був розкішний момент і у Колоса – Безбородько метрів з 10-ти замикав дальню стійку, але не влучив у площину.

Покарання за марнотратство прийшло на 77-й хвилині. Громов отримав м'яч у штрафному і у падінні скинув на Довбика, а той ударом у порожні ворота оформив хет-трик. Дев'ятий гол Артема у чемпіонаті приніс йому статус найкращого бомбардира турніру на цей момент. Це був останній гол у матчі, хоча підопічні Кучера мали ще кілька нагод, щоб довести рахунок до розгромного.

1:3 – СК Дніпро-1 набрав 31 бал і зберіг 5-очковий відрив від Шахтаря. Колос з 15-ма балами іде 7-м. Рекордна безпрограшна домашня серія ковалівців добігла кінця.