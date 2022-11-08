СК Дніпро-1 має певні нюанси з використанням легіонерів, які можуть вплинути на боротьбу за чемпіонство.

"СК Дніпро-1 запропонував Шахтарю зіграти у Словаччині. Матч 14-го туру між лідерами (Д-1 випереджає ШД на два очки за втраченими) має відбутися 19-20 листопада в Ужгороді.

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Дніпряни пропонують зіграти у Кошице – тобто, по суті, на своєму полі. Відстань між містами – сто кілометрів. Однак є два істотні нюанси:

1. Фактор кордону. СК Дніпро-1 базується саме у Кошице. Якщо матч відбудеться тут, то кордон доведеться проходити Шахтарю.

2. Фактор легіонерів. На матч 12-го туру з Колосом не поїхав Яніс Хамаш, якого не відпустила... мама (на відстані все сприймається набагато гостріше). Бусанелло – у строю, але гарантії, що настрій не зміниться за 10 днів, немає. Безумовно з гравців основи грати в Україні поки що не відмовляється тільки відважний "аніматор" Макс Валеф.

Якщо матч відбудеться в Ужгороді, то СК Дніпро-1, радше за все, не зможе зіграти в оптимальному складі. Що дуже вигідно Шахтарю, враховуючи ціну перемоги та не найкращі стосунки між клубами. Пам'ятаємо, як йшов Йовічевіч, яку суму було виставлено за повернення Піхальонка... Та й де хоч один аргумент на користь того, що поїздка до Кошице вигідна Шахтарю?" – йдеться на Facebook-сторінці ТаТоТаке.

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