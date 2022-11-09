Обидві команди розчарували на старті сезону – від іменитих фахівців чекали значно більшого. І якщо Скрипнику з величезними пробуксовками вдалось потроху підняти Ворсклу в середину турнірної таблиці, то Вернидубу поки не вдається набрати впевненої ходи з Кривбасом. Одна перемога у десяти матчах – явно не те, на що розраховували у криворізькому клубі. Обидва тренери – корифеї українського футболу, за плечами яких чимало успіхів як в Україні, так і за її межами. Тож у світлі вищесказаного дуель між старими знайомими викликала підвищений інтерес та ажіотаж.

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Перший небезпечний момент у матчі створила Ворскла: гості здобули право на кутовий на 3 хвилині, але не змогли його подати – пролунав сигнал повітряної тривоги і команди залишили поле і попрямували в укриття.

Відновилась зустріч більш ніж за півтора години. На 5 хвилині Зайков збив Волошина у власному штрафному – арбітр призначив одинадцятиметровий. Різник потягнув удар від Хомченовського і дивом встиг зреагувати на добивання Дмитра у інший кут. Фантастична реакція Різника, який вкотре продемонстрував, що відбиття пенальті – його фішка.

На 12 хвилині Ворскла отримала шанс забити з перспективного штрафного, але Кравець розрядив свою гармату по горобцях. Нереалізований пенальті не знітив підопічних Вернидуба: команда грала активно, володіючи значною ігровою перевагою і постійно створюючи небезпеку біля воріт полтавців.

У середині тайму Хомченовський потужно пробив з-за меж штрафного у кут воріт – Різник у стрибку не без проблем перевів на кутовий. За мить Волошин видряпав м'яч у свого візаві у штрафному Ворскли і цілив у ближній кут – Різник знову врятував. Згодом Понєдєльнік грубо зіграв у підкаті проти Юрченка і отримав пряму червону картку, залишивши Кривбас у меншості.

На 38 хвилині Сефері впав у штрафному Кривбаса. Арбітр був поруч і, не вагаючись, виписав македонцю "гірчичник" за симуляцію. А оскільки картка стала для Тауланта другою, склади команд знову вирівнялись.

По перерві Капіч зі штрафного закрутив сферу повз стінку в лівий кут, Різник вибив на кутовий. Після навісу зі стандарту м'яч влучив у високо підняту руку Яворського і арбітр призначив вже третій пенальті у матчі. Капіч з позначки розвів по кутах Різника і м'яч. У наступній атаці Дебелко на швидкості обійшов Зайкова і вийшов сам на сам з кіпером Ворскли, але переграти його не зміг.

За мить Марлісон відверто вдарив ззаду по нозі суперника вже після того, як м'яч вийшов за лінію. На полі почалась штовханина – як наслідок, бразильський форвард отримав червону картку і Ворскла залишилась удев'ятьох.

На 66 хвилині Степанюк на лінії воротарського влаштував справжню "Бразилію": п'ятою перекинув м'яч через суперника, обійшов іншого і віддав у ноги Скляру, який виходив сам на сам. Олександру банально не вистачило майстерності – він зі всієї сили пробив значно вище воріт. За мить Юрченко головою замикав навіс у штрафний – Сарнавський зреагував, у стрибку забравши м'яч.

Кривбас продовжив розривати оборону Ворскли: Татарков увійшов лівим флангом у штрафний і, замість того, аби прострілити на партнера, спробував знайти шпарину між стійкою і Різником, який вийшов з воріт. Кіпер встиг у стрибку перехопити сферу і вкотре врятував "зелено-білих" від вірного гола.

За 10 хвилин до завершення матчу Татарков прострілював у штрафний – гравці Кривбаса так прагнули забити, що зіткнулись між собою, впали і момент було втрачено. У відповідь Кравець знову пробив вище воріт. Наприкінці матчу Сарнавський врятував Кривбас, коли полтавці створили стовідсотковий момент. Після навісу зі штрафного м'яч метеликом почав літати по штрафному криворіжців, аж поки не потрапив на голову Кравцю – Василь пробивав впритул, і кіпер встиг зреагувати і відбити. Устименко у відповідь промчав правим флангом і стрільнув з гострого кута – Різник на місці. На останній хвилині Кравець ледь не накинувся на суддю, коли після його удару і влучання у притиснуту руку суперника арбітр не поставив пенальті.

Перемога принесла Кривбасу 9 очок і підняла на 13 сходинку, Ворскла з 14 пунктами – дев'ята.

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