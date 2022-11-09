СК Днепр-1 на выезде разобрался с Колосом (3:1). Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

СК Днепр-1 приехал в Ковалевку в статусе лидера УПЛ. Подопечные Александра Кучера потеряли очки всего раз в 10-ти турах. Колос имел 15 баллов в активе и занимал 7 место. При этом у команды Ярослава Вишняка была рекордная беспроигрышная серия в родных стенах – 8 поединков Колос дома не проигрывал.

Янис Хамаш, как и ожидалось, в Ковалевку не приехал. А вот сомневавшийся в своей безопасности Бузанелло таки прибыл с командой и вышел в стартовом составе.

Кривбасс одолел Ворсклу, одержав вторую победу в сезоне – два пенальти, три удаления, драка и "бразилия" от Степанюка

Старт поединка задержался на два часа из-за воздушной тревоги на всей территории Украины. Несмотря на это, старт матча прошел очень насыщенно. Уже на 5 минуте СК Днепр-1 повел в счете. Артем Довбик реализовал пенальти, назначенный после падения Рубчинского в борьбе с Гончаренко. Спорный момент для Виктора Копиевского, но на матче был VAR. Волынец дотянулся до мяча, но отбить не смог.

На 9-й минуте у Колоса был роскошный шанс сравнять. Болбат прокинул мяч мимо Валефа, а Мякушко с острого угла попал в стойку пустых ворот! В этом же эпизоде ​​Колосс претендовал на пенальти, но VAR не увидел фола в момент контакта кипера СК Днепр-1 с Болбатом.

Впрочем, на 30-й минуте ковалевцы таки достигли своего. Гомес остановил мяч рукой после прострела Золотова. Вадим Милько пробил идеально – точно в нижний угол. Макс Валеф не достал.

Счет 1:1 держался едва 5 минут. Артем Довбик оформил дубль, головой четко пробив мимо Волынца после подачи Пихаленка. Восьмой гол Артема в УПЛ – лидер СК Днепр-1 догнал Виталия Буяльского в бомбардирской гонке. 1:2 – итог первого тайма.

На старте второй половины игры Довбик мог делать хет-трик, однако головой не попал с линии вратарской. Был еще один эпизод с намеком на 11-метровый – тот-таки Довбик попал в руку Мякушко. Копиевский и VAR пенальти не увидели. Был роскошный момент и у Колоса – Безбородько метров с 10-ти замыкал дальнюю стойку, но не попал в створ.

Наказание за расточительство пришло на 77-й минуте. Громов получил мяч в штрафной и в падении сбросил на Довбика, а тот ударом в пустые ворота оформил хет-трик. Девятый гол Артема в чемпионате принес ему статус лучшего бомбардира турнира на этот момент. Это был последний гол в матче, хотя у подопечных Кучера было еще несколько моментов, чтобы довести счет до разгромного.

1:3 – СК Днепр-1 набрал 31 балл и сохранил 5-очковый отрыв от Шахтера. Колос с 15-ю баллами идет 7-м. Рекордная беспроигрышная домашняя серия ковалевцев подошла к концу.