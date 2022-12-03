"СК Дніпро-1 не виплатив нам 4 зарплати – Русол ігнорує дзвінки": легенда Дніпра – про кидок від Коломойського і Ко
Екс-голкіпер дніпрян та колишній тренер молодіжної команди "спортклубівців" Микола Медін розповів про фінансову заборгованість лідера УПЛ.
"Борги є, але їх обіцяли погасити. Нам не виплатили чотири зарплати, хоч ми знаємо, що з фінансуванням у СК Дніпро-1 все нормально. Зарплату усі отримують, крім нас.
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Всі питання, у тому числі фінансові, у нас вів головний тренер – Олександр Поклонський. Він дзвонив до Русола (виконавчого директора СК Дніпро-1, – прим.), а потім нам повідомляв, коли буде зарплата. У нас не прийнято через голову головного виходити на контакт із керівництвом клубу. Зараз, за словами Поклонського, Русол просто не бере слухавки і не відповідає на смс", – сказав Медін в інтерв'ю FanDay.
Нагадаємо, Микола Олександрович виступав за Дніпро з 1988 по 1996 та з 1998 по 2005 роки. З 2007 по 2018 рр. займався тренерською роботою у рідній команді. З 2019 по 2022 рр. – тренер воротарів в СК Дніпро-1 (робота в Нікополі та ВПК-Агро була у співпраці зі "спортклубівцями" і фінансувалась дніпрянами).
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