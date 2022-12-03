"Борги є, але їх обіцяли погасити. Нам не виплатили чотири зарплати, хоч ми знаємо, що з фінансуванням у СК Дніпро-1 все нормально. Зарплату усі отримують, крім нас.

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Всі питання, у тому числі фінансові, у нас вів головний тренер – Олександр Поклонський. Він дзвонив до Русола (виконавчого директора СК Дніпро-1, – прим.), а потім нам повідомляв, коли буде зарплата. У нас не прийнято через голову головного виходити на контакт із керівництвом клубу. Зараз, за словами Поклонського, Русол просто не бере слухавки і не відповідає на смс", – сказав Медін в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, Микола Олександрович виступав за Дніпро з 1988 по 1996 та з 1998 по 2005 роки. З 2007 по 2018 рр. займався тренерською роботою у рідній команді. З 2019 по 2022 рр. – тренер воротарів в СК Дніпро-1 (робота в Нікополі та ВПК-Агро була у співпраці зі "спортклубівцями" і фінансувалась дніпрянами).

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