"Ймовірність покинути СК Дніпро-1 взимку менша, ніж була влітку, але теж є. Справа в тому, що клуби з топ-5 чемпіонатів ведуть роботу дуже продумано за планом.

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Тобто влітку зробили закупівлі, витратили більшу частину бюджету на трансфери, зайняли вакансії з ліміту на гравців не з ЄС. Зараз мають скластися потрібні обставини: або хтось продасть свого форварда чи легіонера та отримає вільні кошти, або станеться травма.

Але тішить, що інтерес до Довбика стабільно високий і після останніх півроку зростає. З'явився ще один клуб із топ-чемпіонату, головний тренер якого ще рік тому хотів запросити Артема до своєї колишньої команди, і зараз його інтерес лише зріс", – сказав Люндовський у коментарі FanDay.

Нагадаємо, у поточному сезоні Довбик провів за СК Дніпро-1 у всіх турнірах 28 матчів, в яких забив 19 голів та віддав 5 результативних передач.

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