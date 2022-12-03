"Долги есть, но их обещали погасить. Нам не выплатили четыре зарплаты, хотя мы знаем, что с финансированием в СК Днепр-1 все нормально. Зарплату все получают, кроме нас.

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Все вопросы, в том числе финансовые, у нас вел главный тренер Александр Поклонский. Он звонил Русолу (исполнительному директору СК Днепр-1, – прим.), а потом нам сообщал, когда будет зарплата. У нас не принято через голову главного выходить на контакт с руководством клуба. Сейчас, по словам Поклонского, Русол просто не берет трубку и не отвечает на смс", – сказал Медин в интервью FanDay.

Напомним, Николай Александрович выступал за Днепр с 1988 по 1996 и с 1998 по 2005 годы. С 2007 по 2018 гг. занимался тренерской работой в родной команде. С 2019 по 2022 гг. – тренер вратарей в СК Днепр-1 (работа в Никополе и ВПК-Агро была в сотрудничестве со "спортклубовцами" и финансировалась днепрянами).

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