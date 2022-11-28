Криворіжці перебували у зоні стикових матчів, тому передостанній поєдинок у році прагнули завершити на позитивній ноті. Дніпряни очікувано хотіли збільшити відрив від Шахтаря на вершині турнірної таблиці.

Рух у меншості завдяки пенальті оформив камбек з Олександрією – брутальний матч завершився бійкою, дісталось і Кучуку

Старт зустрічі підопічні Кучера можуть записати собі в актив. Наслідком цього став пенальті. Катерина Монзуль переглядала відеоповтор, коли прозвучала повітряна тривога. Зустріч призупинили, а відновили після виходу з укриття. Тоді й Довбик реалізував 11-метровий, проте Setanta не встигла вчасно увімкнути трансляцію, тому взяття воріт вболівальники не побачили. Майже одразу Кривбас зумів зрівняти. Татарков віддав на хід Волошину, який змістився до воротарського та закрутив чітко під дальню стійку. 1:1!

Другий тайм був куди веселішим у виконанні обох команд. Найкращий момент у першій половині мав Дібанго. Пройшов лівим флангом у штрафний і з гострого кута розрядив гармату. Валеф не мав шансів врятувати, але за нього зіграв каркас. У наступній атаці Дебелко пробрався тим самим флангом, удар парирував кіпер. СК Дніпро-1 відповів ударом в поперечку.

Кривбас показував зуби гостям і вдруге забив. Задерака на 73 хвилині подав з лівого флангу, Татарков скинув головою на Дебелка, якому залишалось просто влучити у напівпорожні ворота. Інтрига жила до останнього, але "спортклубівці" не зуміли нічим серйозним відповісти. Команда Кучера зазнала першої поразки в сезоні УПЛ, але все ж пішла лідером (35 пунктів) на зимову паузу. Кривбас набрав 15 залікових балів та піднявся на 11 сходинку.

Шахтар вистраждав перемогу над Ворсклою у матчі з двома пенальті – гру перенесли на 2 години, Мудрик знову забив