Василь Кравець продовжить свої виступи у дніпровській команді та спробує поборотись за місце в основі.

Український захисник Василь Кравець дограє цей сезон у складі СК Дніпро-1, повідомив журналіст Ігор Бурбас у своєму Telegram-каналі.

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Попри попередні домовленості про достроковий розрив контракту, дніпровський клуб через трансферний бан вирішив не розкидатися кадрами і залишить гравця у складі.

Нині 26-річний оборонець перебуває з командою на зборах у Туреччині, де спробує завоювати довіру Юрія Максимова (з приходом нового наставника гравець втратив місце в основі).

Нагадаємо, Кравець перейшов у СК Дніпро-1 влітку 2023 року з Ворскли за 800 тисяч євро. У поточному сезоні зіграв у 19 матчах у всіх турнірах (здебільшого виходячи на заміну) без результативних дій. Transfermarkt оцінює його в 1,2 млн євро.

До слова, через фінансові претензії від екс-тренера Ігора Йовічевіча та колишніх гравців на СК Дніпро-1 був накладений трансферний бан. У клубі заявили, що планують оперативно розрахуватись зі своїми колишніми працівниками, до яких нещодавно зі скаргою доєднався і Олександр Кучер.

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