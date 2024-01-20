"Безумовно, ми розрахуємося з Кучером. Ми вже почали погашати трансферний бан. Я нещодавно спілкувався з Красніковим і йому про це говорив. Напевно, він просто не встиг повідомити Кучеру.

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Чи не боїмось ми штрафних санкцій, наприклад, зняття очок через борги? Ми обов'язково закриємо всі борги і вже працюємо у цьому напрямку. Зрозуміло, що клуб завжди має нести відповідальність перед гравцями і тренерським штабом за виконання контрактних зобов'язань.

СК Дніпро-1 завжди прагнув до фінансового фейр-плей. Ми не виконали завдання і не потрапили в єврокубки. У зв'язку з цим СК Дніпро-1 недозаробив, як ми знаємо з торішньої кампанії, близько 6 млн євро. Якби ми ці гроші отримали, то, безумовно, змогли б швидко погасити заборгованість перед колишніми та нинішніми футболістами і тренерами клубу.

Футбол розрахований на цільову аудиторію людей призовного віку, які воюють на фронті, які донатять на ЗСУ, віддаючи останні 100-200 гривень, а футболісти в цей час отримують 15, 20, 25 тисяч доларів, тому смішно читати про двомісячну заборгованість. Що в цьому випадку має робити вболівальник, розплакатися?

У нас є гроші і Йовічевічу, але заплатити йому заважає суто технічний нюанс. Українське законодавство під час війни не дозволяє виводити гроші з українських банків у євро на той рахунок, який надав Йовічевіч. Ми намагаємося залагодити це питання, шукаємо варіанти.

Чи правда, що у СК Дніпро-1 є чотиримісячна заборгованість і перед чинними гравцями, і перед тренерським штабом? Ні. У СК Дніпро-1 уже декілька років існує двомісячний розрив у зарплаті, якого ми позбулися б, якби потрапили цього сезону в єврокубки. Щоб було зрозуміло, гравці щомісяця отримують зарплату – у грудні за вересень, у січні за жовтень і т. д. Це навіть серйозною заборгованістю назвати не можна. СК Дніпро-1 платить гроші в білу, гравці отримують на картку, жодних проблем немає", – сказав Фрідман у коментарі Sport Express.

Нагадаємо, на зимову паузу СК Дніпро-1 пішов на другій сходинці турнірної таблиці УПЛ, поступаючись лідеру – Кривбасу – за додатковими показниками. Свій перший поєдинок навесні підопічні Юрія Максимова проведуть проти Миная (базова дата – 24 лютого).

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