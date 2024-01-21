Василь Кравець продовжить свої виступи у дніпровській команді і спробує поборотись за місце в основі.

Украинский защитник Василий Кравец доиграет этот сезон в составе СК Днепр-1, сообщил журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

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Несмотря на предварительные договоренности о досрочном разрыве контракта, днепровский клуб из-за трансферного бана решил не разбрасываться кадрами и оставит игрока в составе.

Сейчас 26-летний защитник находится с командой на сборах в Турции, где попытается завоевать доверие Юрия Максимова (с приходом нового наставника игрок потерял место в основе).

Напомним, Кравец перешел в СК Днепр-1 летом 2023 года из Ворсклы за 800 тысяч евро. В текущем сезоне сыграл в 19 матчах во всех турнирах (в основном выходя на замену) без результативных действий. Transfermarkt оценивает его в 1,2 млн евро.

К слову, из-за финансовых претензий от экс-тренера Игора Йовичевича и бывших игроков на СК Днепр-1 был наложен трансферный бан. В клубе заявили, что планируют оперативно рассчитаться со своими бывшими работниками, к которым недавно с жалобой присоединился и Александр Кучер.

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