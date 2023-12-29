Кравець вже 1 січня покине СК Дніпро-1 у статусі вільного агента за обопільною згодою, повідомляє ТаТоТаке.

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Зазначається, що до Василя є інтерес від клубів з Бельгії та Іспанії, проте гравець принципово відмовляється їхати за кордон під час війни в Україні.

До слова, Василь Кравець перейшов у СК Дніпро-1 лише влітку, підписавши контракт на три роки. Зіграв 19 матчів у всіх турнірах без результативних дій. Раніше вихованець Карпат виступав за іспанські Луго, Леганес і Спортінг Хіхон, польський Лех, а також полтавську Ворсклу.

Слід додати, що трансферна вартість Кравця на Transfermarkt складає 1,2 мільйона євро – це 5-й показник у команді після Піхальонка, Гуцуляка, Сватка і Сарапія.

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