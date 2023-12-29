СК Дніпро-1 безкоштовно попрощається із гравцем з досвідом виступів у Іспанії – він відмовляється їхати в Європу
Захисник СК Дніпро-1 Василь Кравець найближчим часом покине клуб, попри тривалий чинний контракт.
Кравець вже 1 січня покине СК Дніпро-1 у статусі вільного агента за обопільною згодою, повідомляє ТаТоТаке.
"До Піхальонка придивляється Жирона": директор СК Дніпро-1 розповів про потенційні трансфери клубу
Зазначається, що до Василя є інтерес від клубів з Бельгії та Іспанії, проте гравець принципово відмовляється їхати за кордон під час війни в Україні.
До слова, Василь Кравець перейшов у СК Дніпро-1 лише влітку, підписавши контракт на три роки. Зіграв 19 матчів у всіх турнірах без результативних дій. Раніше вихованець Карпат виступав за іспанські Луго, Леганес і Спортінг Хіхон, польський Лех, а також полтавську Ворсклу.
Слід додати, що трансферна вартість Кравця на Transfermarkt складає 1,2 мільйона євро – це 5-й показник у команді після Піхальонка, Гуцуляка, Сватка і Сарапія.
Коноплянка у Карпатах, або ще 4 варіанти для "збитого льотчика" – Європі він не потрібен