Одразу 11 футболістів матимуть трохи більшу пенсію завдяки перемозі у Першій лізі.

Міністерство молоді та спорту України на своєму сайті опублікувало наказ про присвоєння 18 спортсменам звання "Майстер спорту України".

Металіст 1925 оголосив про відхід одразу 4-х гравців – вони рятуватимуть легенду Динамо від фіаско

Серед інших, до переліку увійшли 11 футболістів, які виступали за Полісся у сезоні 2022/23. Тоді житомирський клуб став переможцем Першої ліги, здобувши путівку в УПЛ.

Почесне звання "Майстер спорту" отримали: Владислав Вакула, Василь Грицук, Артем Козак, Олег Кудрик, Богдан Кушніренко, Ян Морговський, Євгеній Морозко, Владислав Огіря, Владислав Шаповал, Дмитро Шастал і Денис Янаков.

Нагадаємо, Вакула нині захищає кольори Миная, Морозко, Шастал і Янаков на правах оренди перейшли у Верес, а Шаповал приєднався до Чорноморця.

Динамо у "бермудському трикутнику": Ярмоленко близько, нові ролі двох лідерів, місце Супряги