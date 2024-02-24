"Наразі бан вже знятий, УЄФА повідомив нам про це. Щодо Йовічевіча, то гроші вже у нього на рахунку, і він це підтвердив. Раніше я багато наговорив на нього, але він молодець.

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З Кучером поки не розглядали це питання. На Олександрі немає бану. З Кучером ми просто розрахуємось у порядку розрахунку з усіма, перед ким у нас є борги. По бану ми з усіма розрахувались. З іншими будемо розраховуватись у межах наших нинішніх можливостей.

Чи можна було взагалі уникнути бану? Я вже говорив, чому це сталось. Ми розраховували на гроші за потрапляння у груповий етап Ліги конференцій минулого року. Будь-який бан, будь-яка нестача коштів звідки виникає? Клуби ж фактично не заробляють гроші. Вони можуть заробити тільки завдяки потраплянню у єврокубки. Ми продали Довбика. Поки що нікого продавати не хотіли, бо знову націлюємось на потрапляння у єврокубки. Тому виникли певні фінансові проблеми.

Йовічевіч не повинен був йти від нас. У нас була опція продовження контракту, і ми її використали. А він скористався цим анексом і пішов у Шахтар. Ми точно так само подали на нього до суду, вважаючи, що якщо він використовує анекс, то мав їхати з країни, а не переходити в інший український клуб. Ми очікували, що УЄФА піде нам назустріч і так само покарає Йовічевіча. Але УЄФА завжди йде назустріч футболістам та тренерам. Тому, скоріше за все, ми залишимось ні з чим з нашим позовом. Можу це сказати з досвіду спілкування з УЄФА.

На що саме ми позивались? Ми подали зустрічний позов. Він подав на заборгованість, а ми – на те, що він порушив умови контракту. Але наша сума позову перевищувала, тому ми спочатку були достатньо спокійними. Думали, що УЄФА піде нам назустріч. Зараз ми вже не впевнені в цьому. Але ми з ним розрахувались. А далі ще поборемось. Але до чого це призведе – я не знаю", – розповів Фрідман в інтерв'ю Tribuna.

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