Клуби української Прем'єр-ліги провели дуже насичений день на своїх зборах.

Зимові збори, спаринги клубів УПЛ

Оболонь – Земплін Міхаловце – 4:1

Голи: Слободян 16 (пен.), Краснопір 30, Запорожець 67, Суханов 70 – Мусак 14

Рух – Браво – 0:3

Голи: Поплатнік, 37, Іванчек, 48, Селан, 65

Рух – Штурм – 0:0

Злате Моравце – Верес – 0:0

ЛНЗ – Словацко – 1:2

Голи: Бар, 13 – Кім, 21, Вехета, 41

Арка Гдиня – Ворскла – 2:3

Голи: Борецкі, 44, Кобацкі, 78 – Ковталюк, 16, Кане, 21, Степанюк, 34

Черно Море – СК Дніпро-1 – 2:2

Голи: Панайотов, 30, Іса, 52 – Вітінью, 18, Сарапій, 54

Оболонь перервала серію невдалих результатів розгромом словацького Земпліна.

Рух зіграв відразу два спаринги за день. На перший Віталій Пономарьов випустив дуже юний склад (середній вік 19,1 років) і без шансів програв словенському Браво. У другому значно досвідченіший склад львів'ян розписав нульову нічию з віце-чемпіоном Австрії – Штурмом.

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Верес і Злате Моравце також розійшлись без голів. ЛНЗ вийшов уперед завдяки дебютному м'ячу ізраїльського новачка Арада Бара. Втім, черкасці ще до перерви двічі пропустили від Словацко і зрештою поступились.

Ворскла шукала нового суперника, бо Насаф встиг "просмердітися" матчем з російським клубом. Полтавці домовилися з польською Аркою та влаштували яскраве шоу на 5 голів.

Потішив результативним футболом і СК Дніпро-1, розігравши гойдалки 2:2 з Черно Море.

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