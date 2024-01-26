"Ми поки не знаємо, просто розуміємо, що це додаткові витрати. Немає ще чіткого розуміння. Про це ще не думали, якщо чесно.

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Але чому, наприклад, не зробити у такому форматі, як грає жіноча Прем'єр-ліга? Вони ж можуть домовитися умовно так: 10 клубів з УПЛ, 4-6 – з Першої ліги. Навіщо це зобов'язання, щоб клуби брали участь? Наприклад, ті, які фінансово неспроможні.

Щоб це було на добровільній основі, а не на примусовій. Думаю, це було б справедливіше. Треба входити у положення клубів – війна йде, між іншим, важко бізнесменам гроші даються. Впевнений, що 2-4 клуби з Першої ліги виступали б, у кого хороше фінансове становище", – сказав Фрідман у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, напередодні новоспечений віце-президент УАФ Сергій Ребров заявив про важливість для інституту збірних відновлення чемпіонату U-21.

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