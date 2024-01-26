СК Дніпро-1 запропонував оригінальну ідею щодо відновлення чемпіонату U-21 – клуб не хоче викидати гроші на вітер
Комерційний директор дніпрян В’ячеслав Фрідман поділився думками щодо створення ще одного турніру.
"Ми поки не знаємо, просто розуміємо, що це додаткові витрати. Немає ще чіткого розуміння. Про це ще не думали, якщо чесно.
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Але чому, наприклад, не зробити у такому форматі, як грає жіноча Прем'єр-ліга? Вони ж можуть домовитися умовно так: 10 клубів з УПЛ, 4-6 – з Першої ліги. Навіщо це зобов'язання, щоб клуби брали участь? Наприклад, ті, які фінансово неспроможні.
Щоб це було на добровільній основі, а не на примусовій. Думаю, це було б справедливіше. Треба входити у положення клубів – війна йде, між іншим, важко бізнесменам гроші даються. Впевнений, що 2-4 клуби з Першої ліги виступали б, у кого хороше фінансове становище", – сказав Фрідман у коментарі Tribuna.
Нагадаємо, напередодні новоспечений віце-президент УАФ Сергій Ребров заявив про важливість для інституту збірних відновлення чемпіонату U-21.
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