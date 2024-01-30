Клубы украинской Премьер-лиги провели очень насыщенный день на своих сборах.

Зимние сборы, спарринги клубов УПЛ

Оболонь – Земплин Михаловце – 4:1

Голы: Слободян 16 (пен.), Краснопир 30, Запорожец 67, Суханов 70 – Мусак 14

Рух – Браво – 0:3

Голы: Поплатник, 37, Иванчек, 48, Селан, 65

Рух – Штурм – 0:0

Злате Моравце – Верес – 0:0

ЛНЗ – Словацко – 1:2

Голы: Бар, 13 – Ким, 21, Вехета, 41

Арка Гдыня – Ворскла – 2:3

Голы: Борецки, 44, Кобацки, 78 – Ковталюк, 16, Кане, 21, Степанюк, 34

Черно Море – СК Днепр-1 – 2:2

Голы: Панайотов, 30, Иса, 52 – Витинью, 18, Сарапий, 54

Оболонь прервала серию неудачных результатов разгромом словацкого Земплина.

Рух сыграл сразу два спарринга за день. На первый Виталий Пономарев выпустил очень юный состав (средний возраст 19,1 года) и без шансов проиграл словенскому Браво. Во втором более опытный состав львовян расписал нулевую ничью с вице-чемпионом Австрии – Штурмом.

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Верес и Злато Моравце также разошлись без голов. ЛНЗ вышел вперед благодаря дебютному мячу израильского новичка Арада Бара. Впрочем, черкасцы еще до перерыва дважды пропустили от Словацко и в итоге уступили.

Ворскла искала нового соперника, потому что Насаф успел "провонятся" матчем с российским клубом. Полтавчане договорились с польской Аркой и устроили яркое шоу на 5 голов.

Порадовал результативным футболом и СК Днепр-1, разыграв качели 2:2 с Черно Море.

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