До табору СК Дніпро-1 в Ужгороді приєднався бразильський форвард Маркос Андре, повідомляє ТаТоТаке.

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Нападник манерою гри нагадує Владислава Супрягу, який класно зарекомендував себе у дніпровському клубі, однак провалився в Динамо. Маркос Андре дуже швидкий, при цьому має хороші фізичні дані, агресивний в пресингу та різносторонній в атаці. Єдиною проблемою може стати реалізація.

Медогляд Маркоса Андре запланований на початок наступного тижня. Його клуб, бразильський Ретро, готовий відпустити нападника в безкоштовну оренду з правом викупу. У поточному сезоні Маркос Андре у складі Ретро U-20 провів 14 матчів, у яких відзначився 3 голами та 2 асистами.

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