К лагерю СК Днепр-1 в Ужгороде присоединился бразильский форвард Маркос Андре, сообщает ТаТоТаке.

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Нападающий имеет немало похожего на Владислава Супрягу, который классно зарекомендовал себя в днепровском клубе, однако провалился в Динамо. Маркос Андре очень быстрый, при этом имеет хорошие физические данные, агрессивный в прессинге и разносторонний в атаке. Единственной проблемой может стать реализация.

Медосмотр Маркоса Андре запланирован на начало следующей недели. Его клуб, бразильский Ретро, готов отпустить нападающего в бесплатную аренду с правом выкупа. В текущем сезоне Маркос Андре в составе Ретро U-20 провел 14 матчей, в которых отметился 3 голами и 2 ассистами.

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