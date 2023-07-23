Як відомо, іспанська Жирона є головним претендентом на форварда СК Дніпро-1 і збірної України. Віце-чемпіон УПЛ не поспішає відпускати свого лідера, половиною прав на якого володіє і данський Мітьюлланд. Відповідно, клубам, які хочуть підписати 26-річного Довбика, доведеться вести діалог не лише зі СК Дніпро-1.

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"Жирона вирішує два завдання. Перше – питання з Мітьюлландом. Вирішити його бажано не за рахунок грошей. Тобто, знайти якісь кадрові варіанти, щоб підсилити Мітьюлланд, щоб ті відмовилися від своїх прав на Довбика. Це питання вирішити можна.

Паралельно Жирона намагається домовитися з Дніпром-1. Ось тут є певні проблеми. За моєю інформацією, трансфер Довбика курує особисто інвестор Дніпра-1 Ігор Коломойський. І ситуація в тому, що зараз тривають ці торги. Ніхто не може знати точних цифр, окрім однієї чи двох людей у світі. Зараз є розбіжності у баченні цієї ситуації. Жирона зараз не буде смітити грошима.

Якщо ці торги не матимуть позитивної динаміки, то боси Жирони просто втомляться від цього і припинять розглядати цей варіант. За моєю інформацією, Жирона вже, страхуючись, веде переговори з іншим форвардом приблизно за ті самі гроші, але з досвідом гри в АПЛ", – розповів Співаковський в ефірі ТаТоТаке.

Нагадаємо, нещодавно Довбик продовжив контракт зі СК Дніпро-1 до літа 2025 року. У сезоні 2022/23 Артем став найкращим бомбардиром УПЛ, забивши у чемпіонаті України 24 голи.

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