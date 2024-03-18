"Цілком можливо, що Гуцуляка, Сватка і Піхальонка продадуть. Питання по Рубчинському. Наскільки я розумію, у Сватка є запрошення з МЛС. Запрошення достатньо перспективне.

Лідер СК Дніпро-1 може дебютувати за збірну України – травма завадила йому зробити це раніше

По Піхальонку і Гуцуляку чекають запрошень. За Рубчинського поки серйозних грошей не дають, а футболіст дуже талановитий. Ось так СК Дніпро-1 буде намагатись зачепитися за єврокубки і формувати команду на новий сезон з новими гравцями. Здебільшого молодими, які вже підпирають ветеранів", – резюмував Циганик у ефірі Циганик LIVE.

Нагадаємо, зараз СК Дніпро-1 йде на третій сходинці УПЛ. Минулого літа клуб вже мав досвід гучного трансферу, продавши половину прав на Артема Довбика в Жирону за 7 млн євро.

Мессі та Суарес вивели Інтер Маямі у чвертьфінал заокеанської ЛЧ – Кривцов взяв участь у черговому шоу зірок