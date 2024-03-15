"Про переведення до основного складу збірної дізнався від менеджера команди. Сказали, що треба швидко зробити документи.

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Звичайно, приємно, тепер доводитиму, що я тут не дарма. Востаннє був у збірній після початку вторгнення, але тоді провів три тренування та отримав травму.

Тепер шанс у мене номер два, сподіваюся, буде все вдало. Яка ще додаткова мотивація може бути – я у збірній України. Якщо покажемо свою гру, то питань не буде", – сказав Гуцуляк у коментарі ВЗБІРНА.

Нагадаємо, Олексій спочатку перебував у резервному списку тренерського штабу Сергія Реброва, однак після травми Віктора Циганкова був переведений до основи збірної України.

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