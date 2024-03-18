"Вполне возможно, что Гуцуляка, Сватка и Пихаленка продадут. Вопрос по Рубчинскому. Насколько я понимаю, у Сватка есть приглашение из МЛС. Приглашение достаточно перспективное.

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По Пихаленку и Гуцуляку ждут приглашений. За Рубчинского пока серьезных денег не дают, а футболист очень талантливый. Вот так СК Днепр-1 будет пытаться зацепиться за еврокубки и формировать команду на новый сезон с новыми игроками. В основном молодыми, которые уже подпирают ветеранов", – резюмировал Цыганык в эфире Цыганык LIVE.

Напомним, сейчас СК Днепр-1 идет на третьей строчке УПЛ. Прошлым летом клуб уже имел опыт громкого трансфера, продав половину прав на Артема Довбика в Жирону за 7 млн евро.

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