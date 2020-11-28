СК Дніпро-1 – Шахтар: відеотрансляція матчу УПЛ
СК Дніпро-1 приймає Шахтар в рамках 11 туру УПЛ. Стартові склади команд і відеотрансляція гри – у цій новині на "Футбол 24".
Матч СК Дніпро-1 – Шахтар розпочинається о 19:30. Переглянути трансляцію від Football Hub можна безпосередньо в цій новині на "Футбол 24".
Шахтар бореться з Динамо за лідерство УПЛ. Після перемоги "біло-синіх" над Ворсклою донеччани відстали на 6 очок. СК Дніпро-1 йде в нижній частині турнірної таблиці з 3-матчевою програшною серією.
СК Дніпро-1 – Шахтар: анонс матчу УПЛ
Тайсон повернувся у заявку "гірників", але з перших хвилин не вийшов. Степаненко та Пятов також залишилися в запасі, на лівий фланг оборони повернувся Сіпріано, а в центрі атаки через дискваліфікацію Мораєса з'явився Фернандо.
СК Дніпро-1 – Шахтар: відеотрансляція матчу УПЛ
Стартові склади команд
СК Дніпро-1: Юрчук – Тейлор, Сафронов, Сваток, Логінов, Дубінчак – Ярмолюк, Когут, Ді Франко, Булеца – Довбик.
Запасні: Сарнавський, Адамюк, Цуріков, Кравченко, Коркішко, Чічіков, Бєляєв.
Шахтар: Трубін – Додо, Бондар, Матвієнко, Сіпріано – Майкон, Антоніо – Тете, Марлос, Соломон – Фернандо.
Запасні: Шевченко, Пятов, Вітао, Болбат, Степаненко, Тайсон, Коваленко, Патрік, Судаков.
Динамо обіграло Ворсклу зі скандальним вилученням Забарного – VAR не повернув інтригу