СК Дніпро-1 приймає Шахтар в рамках 11 туру УПЛ. Стартові склади команд і відеотрансляція гри – у цій новині на "Футбол 24".

Матч СК Дніпро-1 – Шахтар розпочинається о 19:30. Переглянути трансляцію від Football Hub можна безпосередньо в цій новині на "Футбол 24".

Шахтар бореться з Динамо за лідерство УПЛ. Після перемоги "біло-синіх" над Ворсклою донеччани відстали на 6 очок. СК Дніпро-1 йде в нижній частині турнірної таблиці з 3-матчевою програшною серією.

СК Дніпро-1 – Шахтар: анонс матчу УПЛ

Тайсон повернувся у заявку "гірників", але з перших хвилин не вийшов. Степаненко та Пятов також залишилися в запасі, на лівий фланг оборони повернувся Сіпріано, а в центрі атаки через дискваліфікацію Мораєса з'явився Фернандо.

СК Дніпро-1 – Шахтар: відеотрансляція матчу УПЛ

Стартові склади команд

СК Дніпро-1: Юрчук – Тейлор, Сафронов, Сваток, Логінов, Дубінчак – Ярмолюк, Когут, Ді Франко, Булеца – Довбик.

Запасні: Сарнавський, Адамюк, Цуріков, Кравченко, Коркішко, Чічіков, Бєляєв.

Шахтар: Трубін – Додо, Бондар, Матвієнко, Сіпріано – Майкон, Антоніо – Тете, Марлос, Соломон – Фернандо.

Запасні: Шевченко, Пятов, Вітао, Болбат, Степаненко, Тайсон, Коваленко, Патрік, Судаков.

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