СК Днепр-1 принимает Шахтер в рамках 11 тура УПЛ. Стартовые составы команд и видеотрансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч СК Днепр-1 – Шахтер начинается в 19:30. Посмотреть трансляцию от Football Hub можно непосредственно в этой новости на "Футбол 24".

Шахтер борется с Динамо за лидерство УПЛ. После победы "бело-синих" над Ворсклой дончане отстали на 6 очков. СК Днепр-1 идет в нижней части турнирной таблицы с 3-матчевой проигрышной серией.

СК Днепр-1 – Шахтер: анонс матча УПЛ

Тайсон вернулся в заявку "горняков", но с первых минут не вышел. Степаненко и Пятов также остались в запасе, на левый фланг обороны вернулся Сиприано, а в центре атаки из-за дисквалификации Мораеса появился Фернандо.

СК Днепр-1 – Шахтер: видеотрансляция матча УПЛ

Стартовые составы команд

СК Днепр-1: Юрчук – Тейлор, Сафронов, Сваток, Логинов, Дубинчак – Ярмолюк, Когут, Ди Франко, Булеца – Довбик.

Запасные: Сарнавский, Адамюк, Цуриков, Кравченко, Коркишко, Чичиков, Беляев.

Шахтер: Трубин – Додо, Бондарь, Матвиенко, Сиприано – Майкон, Антонио – Тете, Марлос, Соломон – Фернандо.

Запасные: Шевченко, Пятов, Витао, Болбат, Степаненко, Тайсон, Коваленко, Патрик, Судаков.

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